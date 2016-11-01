زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين ﻿

أوردت وكالة رويترز، نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب يوم الأحد غرب الأرجنتين إلى الشمال الشرقي من سانتياجو عاصمة تشيلي المجاورة.

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أوردت وكالة رويترز، نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب يوم الأحد غرب الأرجنتين إلى الشمال الشرقي من سانتياجو عاصمة تشيلي المجاورة.



ويقع مركز الزلزال حسب قصاصة للوكالة، على بعد 25.75 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من بلدة سان خوان الأرجنتينية ونحو 290 كيلومترا شمال شرقي سانتياجو.



وأعلن في بادئ الأمر بكون شدة الهزة تبلغ 6.7 درجة لكن جرى تخفيضها في وقت لاحق، ليستقر الأمر على أن شدتها تبلغ حوالي 6.4 على سلم ريشتر.



ورغم أن زلزالا بهذه القوة يحدث في الغالب أضرارا كبيرة إلا أن مركزه عميق ويصل إلى 115.71 كيلومتر تحت سطح الأرض مما خفف من آثاره.