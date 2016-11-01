 زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين | دولي

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين

نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة | حوادث و حقوق

نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة

بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار جميعا من أجل نظافة بيوت الله | مجتمع

بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار ''جميعا من أجل نظافة بيوت الله''

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي | دولي

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي

عاجل.. نايضة الروينة في فاس: الجماهير المصاوية هرسات الطوبيسات وخرْبات المحلات التجارية +فيديو و صور | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة الروينة في فاس: الجماهير المصاوية هرسات الطوبيسات وخرْبات المحلات التجارية +فيديو و

إجتماع للمكتب السياسي لحزب العنصر وسط تخوفات من عدم التواجد في الحكومة | بوليتيك

إجتماع للمكتب السياسي لحزب العنصر وسط تخوفات من عدم التواجد في الحكومة

فيديو لحظة دفن الشاب الذي قتل بقرطاس الشرطة ببني ملال | مجتمع

فيديو لحظة دفن الشاب الذي قتل بقرطاس الشرطة ببني ملال

بن كيران : هناك جهات لا تريد تواجدنا في الساحة السياسية | بوليتيك

بن كيران : هناك جهات لا تريد تواجدنا في الساحة السياسية

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو | مجتمع

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو

حكومة ''المهدي المنتظر''

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 00:36 زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين | دولي
زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين
أوردت وكالة رويترز، نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب يوم الأحد غرب الأرجنتين إلى الشمال الشرقي من سانتياجو عاصمة تشيلي المجاورة.

شوف تيفي

أوردت وكالة رويترز، نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب يوم الأحد غرب الأرجنتين إلى الشمال الشرقي من سانتياجو عاصمة تشيلي المجاورة.

ويقع مركز الزلزال حسب قصاصة للوكالة، على بعد 25.75 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من بلدة سان خوان الأرجنتينية ونحو 290 كيلومترا شمال شرقي سانتياجو.

وأعلن في بادئ الأمر بكون شدة الهزة تبلغ 6.7 درجة لكن جرى تخفيضها في وقت لاحق، ليستقر الأمر على أن شدتها تبلغ حوالي 6.4 على سلم ريشتر.

ورغم أن زلزالا بهذه القوة يحدث في الغالب أضرارا كبيرة إلا أن مركزه عميق ويصل إلى 115.71 كيلومتر تحت سطح الأرض مما خفف من آثاره.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأضرار الزلزال الدرجة الأرجنتين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي | دولي

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي

مثير.. بعد البوركيني: السلطات الفرنسية تمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم محمد... على رضيعها | دولي

مثير.. بعد البوركيني: السلطات الفرنسية تمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم محمد... على رضيعها

سجين مغربي يهرب بطريقة هوليودية من سجن بالدنمارك..تفاصيل مثيرة | دولي

سجين مغربي يهرب بطريقة هوليودية من سجن بالدنمارك..تفاصيل مثيرة

بعد مرور ثلاثة أشهر على نهاية موسم الحج..العثور على جثة حاج بمزدلفة | دولي

بعد مرور ثلاثة أشهر على نهاية موسم الحج..العثور على جثة حاج بمزدلفة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | ساركوزي بعد إقصائه من الانتخابات التمهيدية لليمين يعلن اعتزال الحياة السياسية ويساند فرانسوا فيون | قنوات أخرى
منذ 35 ثانية

بالفيديو | ساركوزي بعد إقصائه من الانتخابات التمهيدية لليمين يعلن اعتزال الحياة السياسية ويساند ''فرانسوا فيون''

وزيرة بيروفية: ننظر بكثير من الاهتمام إلى مشاريع الطاقة الشمسية التي انخرط فيها المغرب | قنوات أخرى

وزيرة بيروفية: ننظر بكثير من الاهتمام إلى مشاريع الطاقة الشمسية التي انخرط فيها المغرب

كوتشي مراكش.. وسيلة نقل وترفيه تجمع بين متعة اكتشاف المدينة وحماية بيئتها | قنوات أخرى

كوتشي مراكش.. وسيلة نقل وترفيه تجمع بين متعة اكتشاف المدينة وحماية بيئتها

بالفيديو | هذا هو موقف نورالدين الصايل المدير السابق للمركز السينمائي من فيلم الزين لي فيك ولهذا السبب منحه جائزة مهرجان قرطاج التي ترأس لجنة تحكيمها | قنوات أخرى

بالفيديو | هذا هو موقف نورالدين الصايل المدير السابق للمركز السينمائي من فيلم ''الزين لي فيك '' ولهذا السبب منحه جائزة مهرجان قرطاج التي ترأس لجنة تحكيمها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين | دولي
منذ 8 دقائق

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين

نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة | حوادث و حقوق

نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة

بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار جميعا من أجل نظافة بيوت الله | مجتمع

بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار ''جميعا من أجل نظافة بيوت الله''

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي | دولي

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي

﻿ ﻿
أمس 21:35 GMT

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.