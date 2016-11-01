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نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة

بتاريــخ : 21 نونبر 2016 / 00:33 نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة | حوادث و حقوق
نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة
نجا حارس مدرسة عمومية بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير، من موت محقق بعد تعرضه لإعتداء من طرف 4 أشخاص إعترضوا سبيله لعدم توفره على سيجارة طالبوه بها.

شوف تيفي

نجا حارس مدرسة عمومية بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير، من موت محقق بعد تعرضه لإعتداء من طرف 4 أشخاص إعترضوا سبيله لعدم توفره على سيجارة طالبوه بها.

وإستنادا لشكاية بتكوين "عصابة إجرامية والإعتراض والإعتداء بالسلاح الأبيض" لفائدة المركز المغربي لحقوق الإنسان بأكادير، موجهة للقائد الجهوي للدرك بالمدينة، حصل حارس أمن ليلي بالثانوية الإعدادية الموز بأورير على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 60 يوما، بعد الإعتداء عليه حوالي الساعة الواحدة ليلا، من طرف أربعة شبان كانوا متربصين به على الطريق المؤدية للمؤسسة التي يشتغل بها.

وأضافت ذات الشكاية، أن أحد المشتكى بهم إستل سيفا ووجه نحو الضحية مباشرة في الشارع العام، لرفضه طلبا من أحد أفراد العصابة عبارة عن "سيجارة" لم يكن يتوفر عليها، حيث حاول الضحية الهرب لكن أحد افراد العصابة المعروف بإعتدائه على المواطنين، تمكن من محاصرته والإعتداء عليه بضربات متكررة بسيفه على اليد اليسرى ماخلف له جروحا خطيرة، بل نجا من موت محقق بعد الإحتماء بأسوار المؤسسة ويتم ربط الإتصال بسيارة الإسعاف التي نقلته مدرجا في دمه نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وأضافت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن أحد افراد العصابة معروف بين ساكنة أورير بتنفيذه عدة اعتداءات على مجموعة من الأشخاص، دون أن يجد من يضع حدا لها.

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‫شوف تيفي

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الإعتداءأوريرعصبةاكاديرحارسليليشوف تيفي

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