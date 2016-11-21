بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار ''جميعا من أجل نظافة بيوت الله'' ﻿

قررت مجموعة من الفتيات المشاركة في تنظيف المساجد بالعديد من المدن المغربية، حيث كانت الوجهة خلال الأسبوع الجاري مسجد النصر بمدينة تمارة.

"شوف تيفي"



قررت مجموعة من الفتيات المشاركة في تنظيف المساجد بالعديد من المدن المغربية، حيث كانت الوجهة خلال الأسبوع الجاري مسجد النصر بمدينة تمارة.



وأطلقت صاحبات هذه البادرة الرائعة حملة على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " جميعا من أجل نظافة بيوت الله"، وطالبن الفتيات من طنجة إلى الكويرة بالمشاركة بشكل فعلي و جدي بهذا العمل الخيري والمساهمة في تنظيف المساجد.



ونشرتْ مطلقات هذه الحملة مجموعة من الصور التي ظهرن من خلالها وهن مشمرات عن سواعدهن خلال تنظيفهن لأحد المساجد.