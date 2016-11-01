 المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين | دولي

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين

نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة | حوادث و حقوق

نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة

بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار جميعا من أجل نظافة بيوت الله | مجتمع

بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار ''جميعا من أجل نظافة بيوت الله''

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي | دولي

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي

عاجل.. نايضة الروينة في فاس: الجماهير المصاوية هرسات الطوبيسات وخرْبات المحلات التجارية +فيديو و صور | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة الروينة في فاس: الجماهير المصاوية هرسات الطوبيسات وخرْبات المحلات التجارية +فيديو و

إجتماع للمكتب السياسي لحزب العنصر وسط تخوفات من عدم التواجد في الحكومة | بوليتيك

إجتماع للمكتب السياسي لحزب العنصر وسط تخوفات من عدم التواجد في الحكومة

فيديو لحظة دفن الشاب الذي قتل بقرطاس الشرطة ببني ملال | مجتمع

فيديو لحظة دفن الشاب الذي قتل بقرطاس الشرطة ببني ملال

بن كيران : هناك جهات لا تريد تواجدنا في الساحة السياسية | بوليتيك

بن كيران : هناك جهات لا تريد تواجدنا في الساحة السياسية

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو | مجتمع

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو

حكومة ''المهدي المنتظر''

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 23:51 المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي | دولي
المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي
كشفت وكالة فرنس بريس، أن المستشارة الألمانية أنجيلينا ميركل أعلنت اليوم الأحد لحزبها عن نية ترشحها لولاية رابعة في الانتخابات التشريعية عام 2017، على ما أفادت وكالة ''دي بي إيه'' الألمانية نقلا عن

شوف تيفي

كشفت وكالة فرنس بريس، أن المستشارة الألمانية أنجيلينا ميركل أعلنت اليوم الأحد لحزبها عن نية ترشحها لولاية رابعة في الانتخابات التشريعية عام 2017، على ما أفادت وكالة "دي بي إيه" الألمانية نقلا عن مصادر قريبة من الحزب.

وأضافت ذات المصادر، أن ميركل التي تبلغ من العمر 62 عاما، قالت لقادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي المجتمعين في برلين أنها تطمح لإعادة انتخابها في رئاسة الحزب خلال مؤتمره المرتقب عقده في دجنبر المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن ميركل عبرت لقادة حزبها الإتحاد المسيحي الديموقراطي في برلين، أن رغبتها في ترؤس الحزب هو بهدف الترشح كمستشارة لألمانيا خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ميركل ألمانيا الترشيح مستشارة الحزب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين | دولي

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين

مثير.. بعد البوركيني: السلطات الفرنسية تمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم محمد... على رضيعها | دولي

مثير.. بعد البوركيني: السلطات الفرنسية تمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم محمد... على رضيعها

سجين مغربي يهرب بطريقة هوليودية من سجن بالدنمارك..تفاصيل مثيرة | دولي

سجين مغربي يهرب بطريقة هوليودية من سجن بالدنمارك..تفاصيل مثيرة

بعد مرور ثلاثة أشهر على نهاية موسم الحج..العثور على جثة حاج بمزدلفة | دولي

بعد مرور ثلاثة أشهر على نهاية موسم الحج..العثور على جثة حاج بمزدلفة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزيرة بيروفية: ننظر بكثير من الاهتمام إلى مشاريع الطاقة الشمسية التي انخرط فيها المغرب | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

وزيرة بيروفية: ننظر بكثير من الاهتمام إلى مشاريع الطاقة الشمسية التي انخرط فيها المغرب

كوتشي مراكش.. وسيلة نقل وترفيه تجمع بين متعة اكتشاف المدينة وحماية بيئتها | قنوات أخرى

كوتشي مراكش.. وسيلة نقل وترفيه تجمع بين متعة اكتشاف المدينة وحماية بيئتها

بالفيديو | هذا هو موقف نورالدين الصايل المدير السابق للمركز السينمائي من فيلم الزين لي فيك ولهذا السبب منحه جائزة مهرجان قرطاج التي ترأس لجنة تحكيمها | قنوات أخرى

بالفيديو | هذا هو موقف نورالدين الصايل المدير السابق للمركز السينمائي من فيلم ''الزين لي فيك '' ولهذا السبب منحه جائزة مهرجان قرطاج التي ترأس لجنة تحكيمها

فيديو جد مؤثر.. متشردة مبلية و عايشة فالزنقة..للمساعدة | حالة خاصة

فيديو جد مؤثر.. متشردة مبلية و عايشة فالزنقة..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين | دولي
منذ 5 دقائق

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب غرب الأرجنتين

نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة | حوادث و حقوق

نقل حارس مؤسسة تعليمية نحو المستشفى بأكادير في حالة خطيرة بسبب سيجارة

بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار جميعا من أجل نظافة بيوت الله | مجتمع

بادرة رائعة..فتيات ينظفن المساجد ويطلقن حملة تحت شعار ''جميعا من أجل نظافة بيوت الله''

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي | دولي

المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي

﻿ ﻿
أمس 21:35 GMT

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.