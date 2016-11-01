المرأة الحديدية ميركل تعلن ترشحها كمستشارة لألمانيا للمرة الرابعة على التوالي ﻿

كشفت وكالة فرنس بريس، أن المستشارة الألمانية أنجيلينا ميركل أعلنت اليوم الأحد لحزبها عن نية ترشحها لولاية رابعة في الانتخابات التشريعية عام 2017، على ما أفادت وكالة ''دي بي إيه'' الألمانية نقلا عن

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كشفت وكالة فرنس بريس، أن المستشارة الألمانية أنجيلينا ميركل أعلنت اليوم الأحد لحزبها عن نية ترشحها لولاية رابعة في الانتخابات التشريعية عام 2017، على ما أفادت وكالة "دي بي إيه" الألمانية نقلا عن مصادر قريبة من الحزب.

وأضافت ذات المصادر، أن ميركل التي تبلغ من العمر 62 عاما، قالت لقادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي المجتمعين في برلين أنها تطمح لإعادة انتخابها في رئاسة الحزب خلال مؤتمره المرتقب عقده في دجنبر المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن ميركل عبرت لقادة حزبها الإتحاد المسيحي الديموقراطي في برلين، أن رغبتها في ترؤس الحزب هو بهدف الترشح كمستشارة لألمانيا خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.