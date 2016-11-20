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بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 22:56 عاجل.. نايضة الروينة في فاس: الجماهير المصاوية هرسات الطوبيسات وخرْبات المحلات التجارية +فيديو و صور | حوادث و حقوق
عاجل.. نايضة الروينة في فاس: الجماهير المصاوية هرسات الطوبيسات وخرْبات المحلات التجارية +فيديو و صور
تحولت فرحة جماهير فريق المغرب الفاسي قبل قليل بكأس العرش ، إلى أحداث شغب خطيرة ، كادت أن تنتهي لولا الألطاف الإلهية بأمور مشابهة لتلك التي وقعت السنة الماضية في بعض المدن المغربية خلال تنقلات

"شوف تيفي"

تحولت فرحة جماهير فريق المغرب الفاسي قبل قليل بكأس العرش ، إلى أحداث شغب خطيرة ، كادت أن تنتهي لولا الألطاف الإلهية بأمور مشابهة لتلك التي وقعت السنة الماضية في بعض المدن المغربية خلال تنقلات الجماهير.

فحسب مصدر "شوف تيفي" من العاصمة العلمية، فإن الجماهير المشجعة لفريق المغرب الفاسي، دخلت في مواجهات عنيفة فيما بينها، ما تسبب في تخريب 4 حافلات عمومية، بالإضافة إلى تخريب محتويات محلات تجارية توجد على مستوى ساحة فلورونس في قلب العاصمة العلمية .

وأضاف المصدر ذاته بأن القوات العمومية، حلت بعين المكان، وتمكنت من تفريق هذه الجماهير التي حولت فرحتها بفوز فريقها بكأس العرش للمرة الرابعة في تاريخه لأحداث شغب.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المغرب الفاسي حافلات عمومية الجماهير الشغب

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