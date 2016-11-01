إجتماع للمكتب السياسي لحزب العنصر وسط تخوفات من عدم التواجد في الحكومة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية سيعقد إجتماعا غدا الإثنين لمناقشة التطورات الأخيرة حول تشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية سيعقد إجتماعا غدا الإثنين لمناقشة التطورات الأخيرة حول تشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وكشفت مصادر من داخل الحزب طالبت بعدم ذكر إسمها، أن قيادات بالحركة الشعبية عبرت عن تخوفها من البقاء في المعارضة طيلة الخمس سنوات المقبلة، بعد تجربة طويلة في الحكومة.

وأوضح ذات المصدر، أن المرشحين الفائزين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وعدوا المنتخبين بالدفاع عنهم، خاصة بالعالم القروي، حيث أن الحزب كان يرغب في إنشاء وزارة خاصة بالعالم القروي للدفاع عن هذه الطبقة المهمة والمهمشة في المغرب.

وأضاف ذات المصدر، أن ما يتم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام، والتحليلات التي أعقبت تصريح كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش، أبانت أن التوجه العام لمشاورات تشكيل الحكومة، تضع حزب السنبلة خارج الحسابات.

وقالت ذات المصادر، أن رئيس التجمع الوطني للأحرار، يتحدث فقط عن حزب الإتحاد الدستوري، لكنه لم يتحدث بشكل واضح عن تواجد حزب الحركة الشعبية ضمن التحالف، رغم أن زعيم الحزب امحند العنصر نفى أن يكون قد طالب بإبعاد حزب الإستقلال وإنما طالب بتواجد حزب التجمع الوطني للأحرار أو الإتحاد الدستوري لتشكيل الحكومة المقبلة.