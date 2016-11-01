 فيديو لحظة دفن الشاب الذي قتل بقرطاس الشرطة ببني ملال ﻿
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فيديو لحظة دفن الشاب الذي قتل بقرطاس الشرطة ببني ملال

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 22:26 فيديو لحظة دفن الشاب الذي قتل بقرطاس الشرطة ببني ملال | مجتمع
فيديو لحظة دفن الشاب الذي قتل بقرطاس الشرطة ببني ملال
توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو للحظة دفن الشاب محمد البالغ 22عاما والذي سلم روحه إلى بارئها بسبب رصاصات الشرطة ببني ملال.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بمقطع فيديو للحظة دفن الشاب محمد البالغ 22عاما والذي سلم روحه إلى بارئها بسبب رصاصات الشرطة ببني ملال.

هذا وقد ووري جثمان الراحل ظهر اليوم بمقبرة ولاد ضريض وسط جو جنائزي مهيب بحضور أهل وأقرباء الهالك بالإضافة إلى الباشا ورئيس المجلس البلدي لبني ملال.

جدير بالذكر أن أهل الضحية هم من أعلموا الأمن بالحالة الهستيرية التي كان عليها الشاب المتهور الذي كان مخمورا وقام بمهاجمة رجال الشرطة وزرع الرعب في العائلة والجيران .

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