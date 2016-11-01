بن كيران : هناك جهات لا تريد تواجدنا في الساحة السياسية ﻿

قال بن كيران في كلمة له للمكتب التنفيذي لشبيبة البيجيدي في لقاء خاص ببيته بالرباط، أن هناك جهات لا ترغب في تواجد حزب العدالة والتنمية سواء في البرلمان أوالحكومة، مصرحا بأن الصورة التي قدمتها شبيبة

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قال بن كيران في كلمة له للمكتب التنفيذي لشبيبة البيجيدي في لقاء خاص ببيته بالرباط، أن هناك جهات لا ترغب في تواجد حزب العدالة والتنمية سواء في البرلمان أوالحكومة، مصرحا بأن الصورة التي قدمتها شبيبة الحزب في المجتمع هي أقوى سلاح وأن الهدف الأساسي لمجيئ الحزب هو الإصلاح.

وتابع بن كيران حديثه في تعداد ما وصفه بالمضايقات والكواليس ضد حزب العدالة والتنمية، كمسيرة الدار البيضاء التي طالبت بإسقاطه، لكن "السحر إنقلب على الساحر" بعد تصويت الأغلبية من المنتخبين على مرشحي الحزب سواء في إنتخابات 2011 أو 2015 والتشريعية الأخيرة 2016.

ودعا بن كيران شبيبته المواصلة على نفس النهج، واصفا إياها "بالتيار الوحيد الذي يحمل أمال ليس فقط المغاربة وإنما العرب والمسلمين"، مشددا بضرورة البقاء على نفس المنوال إلى نهاية الطريق

وأثنى بن كيران أمام شبيبته على الموقف الذي وصفه بالبطولي لحزب الإستقلال رغم خروجه من الحكومة المنتهية ولايتها، شارحا قصد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في فيديو مسجل بقوله بالأمازيغية أغراس- أغراس والتي تعني الطريق.