عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو ﻿

استفاد مستخدمو الطرق السيارة بمختلف المناطق بالمملكة المغربية، في هذه اللحظات، من المرور بشكل مجاني من محطات الأداء.

"شوف تيفي"

استفاد مستخدمو الطرق السيارة بمختلف المناطق بالمملكة المغربية، في هذه اللحظات، من المرور بشكل مجاني من محطات الأداء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المغاربة سيكون في إمكانهم استخدام "لوطوروت " بشكل مجاني لمدة 48 ساعة، نتيجة الإضراب الوطني الإنذاري المنظم من طرف مستخدمي محطات الأداء والذي انطلقت فعاليته اليوم الأحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر على أن ينتهي الثلاثاء في نفس الوقت.

وأضاف المصدر ذاته بأن مختلف محطات الأداء، تعرف في هذه اللحظات مرور السيارات مجانا بعد أن تم رفع الحواجز الحديدية بشكل كامل.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت قبل ساعات قليلة، عن حالة الفوضى التي عرفتها الطريق السيار ما بين مدينتي الخميسات والرباط نتيجة الاختناق وتوقف حركة المرور لأكثر من الساعتين.