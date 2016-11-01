 عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل خطيرة وصادمة من داخل سجن فلوري الذي يوجد به سعد لمجرد..أدعوا للمعلم أن يخرج سالما من محنته:الفيديو سيؤلم المغاربة | مجتمع

تفاصيل خطيرة وصادمة من داخل سجن فلوري الذي يوجد به سعد لمجرد..أدعوا للمعلم أن يخرج سالما من

انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على شخص مكبل ومذبوح داخل شقة بالجديدة+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على شخص مكبل ومذبوح داخل شقة بالجديدة+تفاصيل صادمة

عاجل.. شرملة حارس ليلي شارك في اعتقال مشعوذة ليساسفة التي دنست القرآن.. تفاصيل خطيرة +صور | حوادث و حقوق

عاجل.. شرملة حارس ليلي شارك في اعتقال مشعوذة ليساسفة التي دنست القرآن.. تفاصيل خطيرة +صور

مقطوع يشرمل مول الديطايعلى كاروا بأمزميز‎ | حوادث و حقوق

''مقطوع'' يشرمل ''مول الديطاي''على كاروا بأمزميز‎

عاجل وبالفيديو.. مباشرة بعد خبر شوف تيفي: ها شنو وقع في محطات الأداء بالطريق السيار | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. مباشرة بعد خبر ''شوف تيفي'': ها شنو وقع في محطات الأداء بالطريق السيار

فيديو محزن يدمي القلوب.. فتاة تفجر فضيحة من العيار الثقيل ضواحي أكادير: الأب ديالي كيسكر وكيغتصبني وحملت منو | حوادث و حقوق

فيديو محزن يدمي القلوب.. فتاة تفجر فضيحة من العيار الثقيل ضواحي أكادير: ''الأب ديالي كيسكر

عاجل..اختناق مروري غير مسبوق بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط والمسؤولين آوت | مجتمع

عاجل..اختناق مروري غير مسبوق بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط والمسؤولين آوت

مثير.. بعد البوركيني: السلطات الفرنسية تمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم محمد... على رضيعها | دولي

مثير.. بعد البوركيني: السلطات الفرنسية تمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم محمد... على رضيعها

سجين مغربي يهرب بطريقة هوليودية من سجن بالدنمارك..تفاصيل مثيرة | دولي

سجين مغربي يهرب بطريقة هوليودية من سجن بالدنمارك..تفاصيل مثيرة

حكومة ''المهدي المنتظر''

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 21:35 عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو | مجتمع
عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو
استفاد مستخدمو الطرق السيارة بمختلف المناطق بالمملكة المغربية، في هذه اللحظات، من المرور بشكل مجاني من محطات الأداء.

"شوف تيفي"

استفاد مستخدمو الطرق السيارة بمختلف المناطق بالمملكة المغربية، في هذه اللحظات، من المرور بشكل مجاني من محطات الأداء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المغاربة سيكون في إمكانهم استخدام "لوطوروت " بشكل مجاني لمدة 48 ساعة، نتيجة الإضراب الوطني الإنذاري المنظم من طرف مستخدمي محطات الأداء والذي انطلقت فعاليته اليوم الأحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر على أن ينتهي الثلاثاء في نفس الوقت.

وأضاف المصدر ذاته بأن مختلف محطات الأداء، تعرف في هذه اللحظات مرور السيارات مجانا بعد أن تم رفع الحواجز الحديدية بشكل كامل.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت قبل ساعات قليلة، عن حالة الفوضى التي عرفتها الطريق السيار ما بين مدينتي الخميسات والرباط نتيجة الاختناق وتوقف حركة المرور لأكثر من الساعتين.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطريق السيارة الخميسات الرباط الإضراب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تفاصيل خطيرة وصادمة من داخل سجن فلوري الذي يوجد به سعد لمجرد..أدعوا للمعلم أن يخرج سالما من محنته:الفيديو سيؤلم المغاربة | مجتمع

تفاصيل خطيرة وصادمة من داخل سجن فلوري الذي يوجد به سعد لمجرد..أدعوا للمعلم أن يخرج سالما من محنته:الفيديو سيؤلم المغاربة

عاجل وبالفيديو.. مباشرة بعد خبر شوف تيفي: ها شنو وقع في محطات الأداء بالطريق السيار | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. مباشرة بعد خبر ''شوف تيفي'': ها شنو وقع في محطات الأداء بالطريق السيار

عاجل..اختناق مروري غير مسبوق بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط والمسؤولين آوت | مجتمع

عاجل..اختناق مروري غير مسبوق بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط والمسؤولين آوت

عاجل.. وأخيرا الحكم النهائي في قضية قائد الدروة..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل.. وأخيرا الحكم النهائي في قضية قائد الدروة..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو لـ اليسا حامل تثير استغراب معجبيها.. امتى تزوجات؟ | زووم
منذ 59 دقيقة

فيديو لـ اليسا حامل تثير استغراب معجبيها.. امتى تزوجات؟

عاجل و بالفيديو.. ياربي السلامة: طوبيس شعلات فيه العافية بكازا.. شونو شنو وقع | زووم

عاجل و بالفيديو.. ياربي السلامة: طوبيس شعلات فيه العافية بكازا.. شونو شنو وقع

بالفيديو.. مصرع 100 شخص جراء تحطم قطار ركاب في الهند | قنوات أخرى

بالفيديو.. مصرع 100 شخص جراء تحطم قطار ركاب في الهند

بالفيديو.. سعودي يبحث عن معلمه المصري ويزوره في بلده بعد 41 عاما | قنوات أخرى

بالفيديو.. سعودي يبحث عن معلمه المصري ويزوره في بلده بعد 41 عاما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو | مجتمع
منذ 5 دقائق

عاجل وسار للمغاربة.. لوطوروت فابور.. وها علاش +فيديو

تفاصيل خطيرة وصادمة من داخل سجن فلوري الذي يوجد به سعد لمجرد..أدعوا للمعلم أن يخرج سالما من محنته:الفيديو سيؤلم المغاربة | مجتمع

تفاصيل خطيرة وصادمة من داخل سجن فلوري الذي يوجد به سعد لمجرد..أدعوا للمعلم أن يخرج سالما من

انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على شخص مكبل ومذبوح داخل شقة بالجديدة+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على شخص مكبل ومذبوح داخل شقة بالجديدة+تفاصيل صادمة

عاجل.. شرملة حارس ليلي شارك في اعتقال مشعوذة ليساسفة التي دنست القرآن.. تفاصيل خطيرة +صور | حوادث و حقوق

عاجل.. شرملة حارس ليلي شارك في اعتقال مشعوذة ليساسفة التي دنست القرآن.. تفاصيل خطيرة +صور

﻿ ﻿
اليوم 20:42 GMT

عاجل.. شرملة حارس ليلي شارك في اعتقال مشعوذة ليساسفة التي دنست القرآن.. تفاصيل خطيرة +صور

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.