انفراد.. هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص العثور على شخص مكبل ومذبوح داخل شقة بالجديدة+تفاصيل صادمة ﻿

بعد أن تداولت مواقع إخبارية عديدة خبرا بخصوص العثور على جثة شخص مذبوح ومكبل داخل شقة بمدينة الجديدة، حصلت ''شوف تيفي'' على التفاصيل الكاملة التي تفند وتكذب جزءا كبيرا مما تم نشره أو تداوله.

"شوف تيفي"



بعد أن تداولت مواقع إخبارية عديدة خبرا بخصوص العثور على جثة شخص مذبوح ومكبل داخل شقة بمدينة الجديدة، حصلت "شوف تيفي" على التفاصيل الكاملة التي تفند وتكذب جزءا كبيرا مما تم نشره أو تداوله.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك مهاجر مغربي سابق بالديار الإسبانية، تم العثور عليه داخل شقته بمدينة الجديدة، مكبل اليدين وعليه أثار خنق بالعنق، نافيا ما تم تداوله بخصوص قيام القاتل بذبحه من الوريد إلى الوريد.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأبحاث الأولية الجارية من طرف المصالح الأمنية بعاصمة دكالة، تشير إلى أن أصابع الاتهام موجهة إلى أحد معارف الهالك والذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد وقوع الجريمة.