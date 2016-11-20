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عاجل.. شرملة حارس ليلي شارك في اعتقال مشعوذة ليساسفة التي دنست القرآن.. تفاصيل خطيرة +صور

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 20:42 عاجل.. شرملة حارس ليلي شارك في اعتقال مشعوذة ليساسفة التي دنست القرآن.. تفاصيل خطيرة +صور | حوادث و حقوق
عاجل.. شرملة حارس ليلي شارك في اعتقال مشعوذة ليساسفة التي دنست القرآن.. تفاصيل خطيرة +صور
علمت ''شوف تيفي'' بأن حارسا ليليا شارك في إيقاف السيدة التي قامت بتدنيس القرآن، تمت شرملته أمام مسجد بوشعيب الدكالي بليساسفة على يد شخصين مسلحين بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حارسا ليليا شارك في إيقاف السيدة التي قامت بتدنيس القرآن، تمت شرملته أمام مسجد بوشعيب الدكالي بليساسفة على يد شخصين مسلحين بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هناك احتمالا بأن يكون المسلحين الذين فرا من مكان الواقعة فور ارتكابهما للجريمة على علاقة مع السيدة التي تم اعتقالها بالمسجد خلال الأسبوع الجاري لتدنيسها القرآن بالغائط والبول ودم الحيض، وقد قاما بفعلتهما هذه ربما للانتقام من هذا الحارس الذي شارك في اعتقالها وتسليمها للمصالح الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته بان أصدقاء الضحية، قاموا بنقله إلى مستشتفى الحسني ما بين الحياة والموت نتيجة إصابته بنزيف حاد، بعد أن تأخرت المصالح الأمنية وسيارة الإسعاف للحضور إلى عين المكان.

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المغرب شوف تيفي نستشفى الحسني حارس ليلي بوشعيب الدكالي ليساسفة المصالح الأمنية السلاح الأبيض مستشفى الحسني

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