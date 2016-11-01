''مقطوع'' يشرمل ''مول الديطاي''على كاروا بأمزميز‎ ﻿

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شوف تيفي

علمت " شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مستعجلات إبن طفيل بمراكش استقبلت مساء أمس بائع سجائر في حالة خطيرة بعدما وجه له "مشرمل" طعنة سكين على مستوى اليد ما تسبب له في حالة إغماء ليسقط مضرجا في دمائه.

وحسب مصادر محلية، فالحادثة نشبت بعد خلاف تطور بين شخص منحرف وبائع سجائر عقب مشادات كلامية، حول سيجارة ليسحب على إثرها الأول سكينا كان برفقته ليوجه إلى غريمه طعنة خطيرة على مستوى الوريد.

هذا، وانتقلت عناصر الدرك الملكي "لأمزميز" إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا في الموضوع، وأوقفت الجاني للتحقيق معه ووضعه تحت الحراسة النظرية إلى حين عرضه على أنظار النيابة العامة.