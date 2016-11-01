عاجل وبالفيديو.. مباشرة بعد خبر ''شوف تيفي'': ها شنو وقع في محطات الأداء بالطريق السيار ﻿

المغرب؛ شوف تيفي؛ الطريق السيار؛ الخميسات؛ السيارات؛ الاختناق؛

"شوف تيفي"



مباشرة بعد خبر "شوف تيفي"، الذي كشفت من خلاله عن وقوع اختناق مروري بالطريق السيار الرابط بين الخميسات والرباط، قامت محطات الأداء بالسماح للسيارات بالمرور مجانا.

وحسب ما يُظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا هاتف نقال قبل قليل، فإن محطات الأداء، سمحت للسيارات بالمرور مجانا، وذلك لوضع حد للاختناق الحاصل والذي طالت مدته لأكثر من الساعة والنصف.

وكان مصدر "شوف تيفي" المتواجد بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والخميسات، قد كشف عن وقوع اختناق غير مسبوق بالطريق، نتيجة إغلاق إحدى الطرق دون معرفة أسباب ذلك.