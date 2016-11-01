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فيديو محزن يدمي القلوب.. فتاة تفجر فضيحة من العيار الثقيل ضواحي أكادير: ''الأب ديالي كيسكر وكيغتصبني وحملت منو''

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 19:29 فيديو محزن يدمي القلوب.. فتاة تفجر فضيحة من العيار الثقيل ضواحي أكادير: الأب ديالي كيسكر وكيغتصبني وحملت منو | حوادث و حقوق
فيديو محزن يدمي القلوب.. فتاة تفجر فضيحة من العيار الثقيل ضواحي أكادير: ''الأب ديالي كيسكر وكيغتصبني وحملت منو''
فضيحة من العيار الثقيل، هزت جماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، تورط فيها ذئب بشري يحمل صفة الأب يا حسرة اتهمته ابنته القاصر البالغة 17 عاما باغتصابها لأزيد من سنة ونصف .

"شوف تيفي"

فضيحة من العيار الثقيل، هزت جماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، تورط فيها ذئب بشري يحمل صفة الأب يا حسرة اتهمته ابنته القاصر البالغة 17 عاما باغتصابها لأزيد من سنة ونصف .

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو، تداولته العديد من الصفحات الفايسبوكية وهي تتحدث باللغة الأمازيغية، وتكشف التفاصيل الكاملة لحكايتها المؤلمة مع والدها، موضحة بأن والدها اغتصبها وربط علاقة جنسية معها بالقوة، ما أسفر عن حملها.

وكشفت جمعية نحمي ولدي المهتمة بحقوق الطفل على صفحتها بالفايسبوك، عن مساندتها للقاصر حتى يتم إنصافها قانونيا، معبرة عن استنكارها الشديد لهذا الفعل الشنيع، ومن المحتمل أن يخلف هذا الفيديو ردود فعل قوية لدى الرأي العام المحلي والوطني .

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديو جمعية نحمي ولدي حقوق الطفل اللهجة الأمازيغية القاصر

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