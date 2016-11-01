 عاجل..اختناق مروري غير مسبوق بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط والمسؤولين آوت ﻿
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عاجل..اختناق مروري غير مسبوق بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط والمسؤولين آوت

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 19:11 عاجل..اختناق مروري غير مسبوق بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط والمسؤولين آوت | مجتمع
عاجل..اختناق مروري غير مسبوق بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط والمسؤولين آوت
علمت ''شوف تيفي'' بأن الطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط، يعرف في هذه اللحظات حالة اختناق غير مسبوقة، حيث وجد أصحاب السيارات أنفسهم محتجزين بالمكان لأكثر من الساعة والنصف.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الطريق السيار الرابط بين مدينتي الخميسات والرباط، يعرف في هذه اللحظات حالة اختناق غير مسبوقة، حيث وجد أصحاب السيارات أنفسهم محتجزين بالمكان لأكثر من الساعة والنصف.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن حالة من الغضب الشديد، انتابت أصحاب السيارات الذين وجدوا أنفسهم محاصرين وسط الطريق السيار لوقت طويل، دون حركة تذكر.

وأضاف المصدر ذاته بأن السبب الرئيسي في هذا الاختناق الذي قد تطول مدته لساعات أخرى، يعود إلى إغلاق الطريق القادمة من الرباط صوب مدينة الخميسات، والاكتفاء بطريق واحدة تؤدي إلى الاتجاهين ذهابا وإيابا إلى الرباط، مؤكدا بأن المسؤولين عن تنظيم المرور بالطريق السيار لم يخرجوا إلى حدود اللحظة بأي ردة فعل لحل هذا الإشكال أو معرفة السبب .

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المغرب شوف تيفي المسؤولين الرباط السيارات

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