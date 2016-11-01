مثير.. بعد البوركيني: السلطات الفرنسية تمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم محمد... على رضيعها ﻿

قامت السلطات الفرنسية بمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم ''محمد مراح'' على طفلها الجديد، وذلك لأنه وحسب اعتقادهم يذكر الفرنسيين بذكرى مؤلمة، لأن اسم ''مراح'' في الإسم الثاني الملاصق لـ ''محمد'' له علاقة

"شوف تيفي"



قامت السلطات الفرنسية بمنع أسرة مسلمة من إطلاق اسم "محمد مراح" على طفلها الجديد، وذلك لأنه وحسب اعتقادهم يذكر الفرنسيين بذكرى مؤلمة، لأن اسم "مراح" في الإسم الثاني الملاصق لـ "محمد" له علاقة باعتداءات تولوز ومونتوبان الإرهابية التي وقعت في عام 2012، والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن الطفل الذي ولد في نونبر الجاري، كان من المفترض أن يسمى بهذا الاسم بعد أن اختارته عائلته، إلا أن سلطة بلدية مدينة نيس الفرنسية، رفضت قبول اسم "محمد مراح".

وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات الفرنسية، قررت فتح تحقيق مع أسرة الطفل للتعرف على خلفيات اختيارهم للإسم المذكور.

وعلاقة بالموضوع، فإن جان ميشال بريتر، المدعي العام في نيس، قال "الجميع يعلمون أن محمد مراح هو اسم الشخص الذي كان وراء الأعمال الإرهابية في عام 2012 في تولوز ومونتوبان".