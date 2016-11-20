سجين مغربي يهرب بطريقة هوليودية من سجن بالدنمارك..تفاصيل مثيرة ﻿

في سابقة من نوعها بالسجون الأوروبية، تمكن مؤخرا سجين مغربي من الهروب من سجن '' Vridsløselille Danish'' بالدنمارك، بطريقة هوليودية.

"شوف تيفي"



في سابقة من نوعها بالسجون الأوروبية، تمكن مؤخرا سجين مغربي من الهروب من سجن " Vridsløselille Danish" بالدنمارك، بطريقة هوليودية.

واستطاع هذا السجين المغربي الذي ينحدر من مدينة قلعة السراغنة، الهروب من السجن المذكور بعد شهرين من التخطيط والإعداد، وقد عجزت السلطات الدانماركية لحد الآن من العثور عليه بعد أن فر إلى وجهة غير معلومة بعيدا من السجن.

ويعد السجن المذكور وهو عبارة عن قصر قديم، من أكبر السجون بدولة الدنمارك، ويتواجد به رهن الإعتقال عشرات المغاربة..