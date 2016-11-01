عاجل.. وأخيرا الحكم النهائي في قضية قائد الدروة..وهذه هي التفاصيل ﻿

من المنتظر أن تشهد محكمة برشيد، الخميس المقبل، النطق النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام لأشهر طويلة والتي عرفت إعلاميا بقضية ''قايد الدروة''.

"شوف تيفي"



من المنتظر أن تشهد محكمة برشيد، الخميس المقبل، النطق النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام لأشهر طويلة والتي عرفت إعلاميا بقضية "قايد الدروة".

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيل هذه القضية، بعد انتشار فيديو فاضح أظهر قائد سلطة بمنطقة الدروة عاريا فوق فراش سيدة متزوجة، ما جعله يتقدم بشكاية لدى السلطات بعد ابتزازه، والتي أدانت من خلالها المحكمة الابتدائية ببرشيد سهام التي ظهرت بالفيديو بأربعة أشهر حبسا نافذة، وحبس زوجها رشيد بسنة حبسا نافذة وصديقه بثمانية أشهر حبسا نافذة وبتعويض للقائد قيمته 60 ألف درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر "شوف تيفي"، كشف له قبل مدة بأن قائد الدروة الذي تم عزله من منصبه تغيب عن جميع الجلسات بالمحكمة،وقد يكون غادر أرض الوطن صوب سويسرا بعد أسابيع من انتشار فيديو الفضيحة.