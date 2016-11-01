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مؤثر : وفاة شاب أثناء صلاة الظهر بمسجد بأكادير

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 18:04 مؤثر : وفاة شاب أثناء صلاة الظهر بمسجد بأكادير | حوادث و حقوق
مؤثر : وفاة شاب أثناء صلاة الظهر بمسجد بأكادير
توفي شاب في الثلاثينيات من عمره، خلال صلاة الظهر يومه الأحد 20 نونبر 2016 ، أثناء الركعة الثانية داخل مسجد أسكا بتيكوين أكادير.

شوف تيفي

توفي شاب في الثلاثينيات من عمره، خلال صلاة الظهر يومه الأحد 20 نونبر 2016 ، أثناء الركعة الثانية داخل مسجد أسكا بتيكوين أكادير.

وإستنادا لمصادر مطلعة، فالمتوفى كان يؤدي الصلاة بشكل عادي قبل أن يسقط جثة هامدة في الركعة الثانية من صلاة الظهر بالمسجد المذكور.

وطبقا لذات المصادر، انتقل الى عين المكان رجال الشرطة رفقة عناصر من الشرطة العلمية ، الذين عاينوا جثة الهالك قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، فيما علمت "شوف تيفي" أن زوجة الهالك دخلت في غيبوبة بعد سماعها الخبر، ليتم نقلها هي الأخرى إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير حيث تتواجد حاليا بقسم المستعجلات. في حالة مستقرة، حسب إفادة ذات المصادر.

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الوفاة الصلاة المسجد الظهر الركعة الثانية شوف تيفي

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