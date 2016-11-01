بعد مرور ثلاثة أشهر على نهاية موسم الحج..العثور على جثة حاج بمزدلفة ﻿

بعد ثلاثة أشهر على نهاية موسم الحج، عثر مواطن بمكة المكرمة على جثة متعفنة ومتحللة لأحد الحجاج وهو ما يزال مرتديا لباس الإحرام في أحد الجبال بمشعر مزدلفة، يرجّح بأنّه من الجنسية الآسيوية.

"شوف تيفي"



بعد ثلاثة أشهر على نهاية موسم الحج، عثر مواطن بمكة المكرمة على جثة متعفنة ومتحللة لأحد الحجاج وهو ما يزال مرتديا لباس الإحرام في أحد الجبال بمشعر مزدلفة، يرجّح بأنّه من الجنسية الآسيوية.



وحسب وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، فقد تمّ العثور على الحاج خلال سير مواطن من مكة الخميس الماضي، بجبال مشعر المزدلفة، وتفاجأ بوجود جثة شيخ مسن يرتدي لباس الإحرام.



وأضافت المصادر ذاتها بأن شرطة العزيزية، تنقلت إلى مكان الحاج بمزدلفة، وقد بدأت فرقة الأدلّة الجنائية والطب الشّرعي بالإجراءات لتحديد هوية الحاج ومعرفة أسباب وظروف الوفاة.