انفراد..تفاصيل مثيرة تنشر لأول مرة بخصوص وفاة شاب متهور برصاص الشرطة ببني ملال وهذه هي الصور الأولى للواقعة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور توثق اللحظات الأولى التي أعقبت إطلاق رجل شرطة الرصاص على شاب كان في حالة هيجان بمدينة بني ملال في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصور توثق اللحظات الأولى التي أعقبت إطلاق رجل شرطة الرصاص على شاب كان في حالة هيجان بمدينة بني ملال في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وتُظهر إحدى هذه الصور، الشاب المعني بالأمر وهو ملقى على الأرض بعد إصابته برصاصتين وإلى جانبه سلاحه الأبيض من الحجم الكبير، بينما توضح الصور الأخرى مجموعة من السيارات التي قام بتخريبها بشكل همجي .

وحسب شاهد عيان لـ "شوف تيفي" فإن الشاب الذي كان في حالة سكر طافح، اندفع بكل قوة اتجاه رجل الشرطة شاهرا سلاحه الأبيض لتوجيه طعنات إليه ، وهو ما جعل هذا الأخير أمام الهيجان الهيستيري للشاب المتهور إلى إطلاق رصاصتين ...

وأضاف المصدر ذاته بأن الشاب وقبل مهاجمة الشرطي عربد بالحي الذي يقطن به، وقام بتكسير العديد من السيارات وإثارة الرعب في العائلة والجيران وهو الأمر الذي جعل والده يسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية بعد أن عجز عن السيطرة عليه و فشله في منعه من إثارة الفوضى وإرهاب المواطنين.

وأوضح ذات المصدر بأن جثة الشاب، ووريت الثرى اليوم الأحد بأحد مقابر مدينة بني ملال.