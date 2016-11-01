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بعد زيارة الملك محمد السادس التاريخية للبلد...رئيس وزراء إثيوبيا يحل بالسعودية

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 17:40 بعد زيارة الملك محمد السادس التاريخية للبلد...رئيس وزراء إثيوبيا يحل بالسعودية | بوليتيك
بعد زيارة الملك محمد السادس التاريخية للبلد...رئيس وزراء إثيوبيا يحل بالسعودية
كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد، عن وصول رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا ''هايلي ماريام دسالني'' إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للمملكة.

شوف تيفي

كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد، عن وصول رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا "هايلي ماريام دسالني" إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للمملكة.

وحسب ذات المصادر، فقد كان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء أثيوبيا، المستشار الاقتصادي الخاص للدولة بمكتب رئيس الوزراء صفيان أحمد بكر، ووزير الدفاع الأثيوبي سراج فقيسا، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء السفير برهاني جبر كير يستوس، ووزير المالية والتنمية الاقتصادية ابرهام تكيست مسقل، ووزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء اونتو بلاتا دبلا.

وتأتي زيارة رئيس وزراء إثيوبيا بعد الزيارة الرسمية التاريخية للملك محمد السادس للبلد، حيث تم التوقيع على عدة إتفاقيات إقتصادية وسياسية، أبرزها تدشين ثاني أكبر مشروع لتصنيع الفوسفاط بإفريقيا بعد الجرف الأصفر بالمغرب، في حين رفعت السلطات الإثيوبية العلم المغربي لأول مرة منذ سنة 1984 بالشارع المعروف في العاصمة أديس أبابا المؤدي إلى المقر الرئيسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

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