فرنسا تترقب نتائج الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط لإختيار الرئيس المقبل ﻿

ينظم اليمين الفرنسي اليوم الأحد الدورة الأولى من انتخاباته التمهيدية لاختيار مرشح للانتخابات الرسمية المزمع إجراؤها في سنة 2017.

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ينظم اليمين الفرنسي اليوم الأحد الدورة الأولى من انتخاباته التمهيدية لاختيار مرشح للانتخابات الرسمية المزمع إجراؤها في سنة 2017.



ويتنافس في هذا الدورة سبعة مرشحين أبرزهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والرئيسان السابقان للحكومة آلان جوبيه وفرانسوا فيون، قبل خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية.



وحسب قناة "فرانس24" فإن نسبة المشاركة مازالت غامضة ، رغم صور طوابير المنتخبين أمام عدد من مكاتب الاقتراع.



وفتح حوالي عشرة آلاف مكتب اقتراع في الساعة الثامنة صباحا على أن تغلق في الساعة السابعة مساءا في فرنسا، بعد أن بدأت أقاليم ما وراء البحار التصويت السبت، في استحقاق متقارب النتائج يشتمل على رهانات حاسمة.



وإستناد للقناة، قالت رئيسة مكتب اقتراع في مدينة نيس مادي لاتيل أن "الناس يعون أهمية الأمر، لأن المرشح الفائز يتمتع بفرص كبرى لانتخابه في 2017" رئيسا لفرنسا.