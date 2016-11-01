مجرم خطير ملقب بـ ''الريزو'' يُروع ساكنة أولاد تايمة..وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أولاد تايمة، أمس السبت، من وضع حد للنشاط الإجرامي لأحد أخطر العناصر المتخصصة في السرقات العنيفة بالمدينة، وخاصة بحي ''الشنينات''.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أولاد تايمة، أمس السبت، من وضع حد للنشاط الإجرامي لأحد أخطر العناصر المتخصصة في السرقات العنيفة بالمدينة، وخاصة بحي "الشنينات".



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر ملقب بـ "الريزو"، ويبلغ من العمر 21 عاما، وقد تم إيقافه عقب تورطه في عدة قضايا تتعلق بالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب الجرح المتبوع بالسرقة.



وأضاف المصدر ذاته بأن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق في ميدان السرقة، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال البحث.