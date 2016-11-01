هام للمقاولين الشباب.. الاستفادة من 150 ألف درهم بدون فوائد ولا ضمانات وهذه هي التفاصيل ﻿

من المنتظر أن يستفيد حاملي المشاريع الفردية من قروض خاصة بشراء التجهيزات وذلك بدون فوائد ولا ضمانات بعد توقيع يوم أمس السبت اتفاقية شراكة بين كل من المجلس الإقليمي وعمالة طاطا، والغرفة الجهوية

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من المنتظر أن يستفيد حاملي المشاريع الفردية من قروض خاصة بشراء التجهيزات وذلك بدون فوائد ولا ضمانات بعد توقيع يوم أمس السبت اتفاقية شراكة بين كل من المجلس الإقليمي وعمالة طاطا، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، وجمعية مبادرة سوس ماسة لتشجيع المقاولات الصغرى.



وبموجب هذه الشراكة سيتمكن شباب إقليم طاطا حاملي المشاريع الفردية الاستفادة من قروض تصل إلى 150 ألف درهم لشراء التجهيزات بدون فوائد ولا ضمانات.



الخبر عرف تجاوبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمنى رواد الفضاء الأزرق أن يتم تعميمه على باقي المدن المغربية.