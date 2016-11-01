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هام للمقاولين الشباب.. الاستفادة من 150 ألف درهم بدون فوائد ولا ضمانات وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 16:41 هام للمقاولين الشباب.. الاستفادة من 150 ألف درهم بدون فوائد ولا ضمانات وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
هام للمقاولين الشباب.. الاستفادة من 150 ألف درهم بدون فوائد ولا ضمانات وهذه هي التفاصيل
من المنتظر أن يستفيد حاملي المشاريع الفردية من قروض خاصة بشراء التجهيزات وذلك بدون فوائد ولا ضمانات بعد توقيع يوم أمس السبت اتفاقية شراكة بين كل من المجلس الإقليمي وعمالة طاطا، والغرفة الجهوية

شوف تيفي

من المنتظر أن يستفيد حاملي المشاريع الفردية من قروض خاصة بشراء التجهيزات وذلك بدون فوائد ولا ضمانات بعد توقيع يوم أمس السبت اتفاقية شراكة بين كل من المجلس الإقليمي وعمالة طاطا، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، وجمعية مبادرة سوس ماسة لتشجيع المقاولات الصغرى.

وبموجب هذه الشراكة سيتمكن شباب إقليم طاطا حاملي المشاريع الفردية الاستفادة من قروض تصل إلى 150 ألف درهم لشراء التجهيزات بدون فوائد ولا ضمانات.

الخبر عرف تجاوبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمنى رواد الفضاء الأزرق أن يتم تعميمه على باقي المدن المغربية.

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