صفاء وهناء في لقاء مع الوزيرة الحيطي بعد كوب 22..وها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنانتين صفاء وهناء، سيعقدان بداية هذا الأسبوع، لقاء مع الوزير المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة حكيمة الحيطي للاستفسار عن سبب تغيبهما من المشاركة في سهرات كوب

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن الفنانتين صفاء وهناء، سيعقدان بداية هذا الأسبوع، لقاء مع الوزير المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة حكيمة الحيطي للاستفسار عن سبب تغيبهما من المشاركة في سهرات كوب 22 بالرغم من أداءهما لأغنية "الأرض مستقبلنا".



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن صفاء و هناء ، قامتا بإنتاج أغنية "الأرض مستقبلنا" من مالهما الخاص تأكيدا على حبهن للوطن وعن استعدادهن لرفع الراية الوطنية عاليا.



وأضاف المصدر ذاته بأن الفنانتين وبالرغم من عدم استدعائهما للمشاركة في سهرات كوب 22، فإنهما سعيدتان بعملهما الفني وأيضا بتفاعل المغاربة معه، مؤكدا بأنهما سافرا إلى المدينة الحمراء كمواطنتين لحضور فعاليات المؤتمر الوطني.

و قد امتنعت صفاء و هناء الادلاء بأي تصريح في الموضوع إلى حين عقد لقاء مع الوزيرة الحيطي