مشا فيها.. نشر صور خاصة لشابة في الفايسبوك ولقا راسو فالحبس ﻿

تفاجأت إحدى الشابات بعد أن وجدت صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية، حيث لم تعرف كيف انتقلت إلى الأنترنيت مع أنها توجد على ذاكرة هاتفها الخاص.

شوف تيفي

تفاجأت إحدى الشابات بعد أن وجدت صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي عارية، حيث لم تعرف كيف انتقلت إلى الأنترنيت مع أنها توجد على ذاكرة هاتفها الخاص.

وأكد مصدر خاص أن أحد الشبان هو من قرصن صورها ووضعها في مواقع التواصل الاجتماعي ليجد نفسه بين أيدي المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، بعد أن تم الاستماع لهذه الفتاة التي أنكرت معرفتها بالشاب ولم تعرف كيف نشرت صورها على الأنترنيت وهي موجودة بهاتفها الخاص.