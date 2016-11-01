عاجل.. محاولة اغتيال الرئيس المصري السيسي خلال أدائه لمناسك العمرة ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أصدر بيانا عن تفاصيل محاولتين لاغتيال عبد الفتاح السيسي وإحداهما في السعودية أثناء أداء مناسك العمرة، أما واقعة محاولة

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أصدر بيانا عن تفاصيل محاولتين لاغتيال عبد الفتاح السيسي وإحداهما في السعودية أثناء أداء مناسك العمرة، أما واقعة محاولة اغتياله في مصر عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين من بينهم ما يسمى الضباط الملتحين".



وحسب موقع "كلمتي" المصري، فإن البيان، قال إن تلك المحاولة قام بها 6 ضباط و طبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي إبراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي، وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي، واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء الإرهابي.

