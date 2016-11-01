 وكيل الملك باستئنافية الدار البيضاء يتوصل بشكاية ضد عبد الوهاب بلفقيه حول ''الإرتشاء وإستغلال النفوذ'' ﻿
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وكيل الملك باستئنافية الدار البيضاء يتوصل بشكاية ضد عبد الوهاب بلفقيه حول ''الإرتشاء وإستغلال النفوذ''

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 15:39 وكيل الملك باستئنافية الدار البيضاء يتوصل بشكاية ضد عبد الوهاب بلفقيه حول الإرتشاء وإستغلال النفوذ | بوليتيك
وكيل الملك باستئنافية الدار البيضاء يتوصل بشكاية ضد عبد الوهاب بلفقيه حول ''الإرتشاء وإستغلال النفوذ''
كشفت وثائق حصلت عليها ''شوف تيفي'' أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، أحال شكاية تطالب بفتح تحقيق مع البرلماني والقيادي في حزب الإتحاد الإشتراكي عبد الوهاب بلفقيه إبان ترؤسه لبلدية كلميم على

شوف تيفي

كشفت وثائق حصلت عليها "شوف تيفي" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، أحال شكاية تطالب بفتح تحقيق مع البرلماني والقيادي في حزب الإتحاد الإشتراكي عبد الوهاب بلفقيه إبان ترؤسه لبلدية كلميم على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء للإختصاص.

وإستناد لذات الوثائق، وضعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كلميم، شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة، تطالب من خلالها فتح تحقيق بالإرتشاء وإستغلال النفوذ ضد عبد الوهاب بلفقيه بصفته الرئيس السبق للمجلس البلدي في كلميم في الفترة الممتدة مابين 2009 و2015.

وأضافت ذات الوثائق، أن الكولونيل والقائد الجهوي للدرك الملكي المتهم في مجموعة الدركيين 13" المتابعين في القضية أمام إستئنافية الدار البيضاء، كشف للمحققين أن قياديين في أحزاب سياسية وأعيان ومقاولين معروفين بمدينة كلميم، هي من بين مصادر تروثه المشبوهة التي راكمها في ظرف قياسي، مقابل "تسهيل أعمال المسمى "ه،ك" مهرب السلع الصحراوي المعتقل حول الموضع".

من جهة ثانية، طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شكاية لها في الموضوع، أنه من بين الشخصيات التي "قال الكولونيل أنها تمنحه إكراميات مالية"و تنشط في التجارة و الخدمات وغيرها عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني والرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة كلميم في الفترة الممتدة مابين 2009 و2015 عبد الوهاب بلفقيه.

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