عاجل.. حريق مهول داخل حافلة للنقل العمومي في كازا..وها شنو دارو الركاب+فيديو وصور ﻿

اندلع قبل قليل حريق مهول داخل حافلة للنقل العمومي على مستوى طريق الجديدة بالبيضاء، والتي كانت تحمل على متنها العشرات من المواطنين.

"شوف تيفي"



اندلع قبل قليل حريق مهول داخل حافلة للنقل العمومي على مستوى طريق الجديدة بالبيضاء، والتي كانت تحمل على متنها العشرات من المواطنين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن النيران اندلعت في المحرك الخلفي للحافلة، ما جعل الركاب في حالة ذعر وهلع شديد يغادرونها بسرعة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الامنية حلت بمكان الحادث، مرفوقين برجال الوقاية المدنية والذين تمكنوا من إخماد النيران بعد ربع ساعة من اندلاعها.



