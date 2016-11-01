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عاجل وخطير..تسرب للغاز في فرن عشوائي في كازا..ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى ما بين الحياة والموت

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 14:45 عاجل وخطير..تسرب للغاز في فرن عشوائي في كازا..ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى ما بين الحياة والموت | حوادث و حقوق
عاجل وخطير..تسرب للغاز في فرن عشوائي في كازا..ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى ما بين الحياة والموت
علمت ''شوف تيفي'' بأن إقامة الصفا طريق السبيت على مستوى حي التشارك بالبيضاء، عرفت اليوم الأحد، حادثة خطيرة داخل فرن عشوائي نتيجة تسرب للغاز.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن إقامة الصفا طريق السبيت على مستوى حي التشارك بالبيضاء، عرفت اليوم الأحد، حادثة خطيرة داخل فرن عشوائي نتيجة تسرب للغاز.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تسرب الغاز داخل الفرن كان من قنينة غاز من الحجم الكبير، ما تسبب في إصابة 5 عمال بحالة اختناق حاد.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارات للإسعاف، قامت بنقل أربعة من المصابين بهذا الاختناق إلى مستشفى المنصور ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لخطورة حالتهم الصحية.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طريق السبيت التشارك فرن الاختناق المستشفى الجامعي ابن رشد

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