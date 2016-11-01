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شبيبة ''البيجيدي'' تستغرب من وجود ''مؤامرة'' ضد تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 13:19 شبيبة البيجيدي تستغرب من وجود مؤامرة ضد تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران | بوليتيك
شبيبة ''البيجيدي'' تستغرب من وجود ''مؤامرة'' ضد تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران
أكدت اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية، بمناسبة انعقاد أشغال دورتها العادية، اليوم السبت بالرباط، ''على ضرورة احترام الشرعية الانتخابية والإرادة المؤسساتية والاحترام الكامل والمبدئي

شوف تيفي

أكدت اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية، بمناسبة انعقاد أشغال دورتها العادية، اليوم السبت بالرباط، "على ضرورة احترام الشرعية الانتخابية والإرادة المؤسساتية والاحترام الكامل والمبدئي للمقتضيات الدستورية التي لا تحتمل تأويلا سوى أن الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات البرلمانية هو المفوض شعبيا والمكلف دستوريا بتشكيل الحكومة".

وشددت اللجنة في بلاغ لها نشرعلى الموقع الرسمي لحزب المصباح على "أن أي ترويج لسيناريوهات سياسوية واهمة وتأويلات واهية للدستور هو بمثابة تحليلات متهافتة يقود اعتمادها إلى انتكاسة حقيقية للديمقراطية بالبلاد وانتهاك مفضوح للإرادة الواعية التي عبّر عنها المغاربة في الانتخابات التشريعية الأخيرة".

وعبرت اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية، عن استغرابها من محاولات البعض "عرقلة مسار مشاورات تشكيل الحكومة بما يكشف الحجاب عن مؤامرة ضد الإرادة الشعبية التي تُوّجت دستورياً بتكليف ملكي للأمين العام لحزب "المصباح" الأستاذ عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة".

وطالبت اللجنة في بلاغها الجهات المسؤولة إلى "إنجاز تحقيق شامل و نزيه في قضية وفاة سماك الحسيمة "محسن فكري" يُرجع الأمور إلى نصابها ويرد الحقوق إلى أصحابها، مع ضرورة تنبيه المسؤولين إلى الالتزام بمقتضيات القانون واحترام كرامة المواطنين".

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