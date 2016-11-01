بالفيديو.. الشاب بلال يشارك في الوقفة التضامنية مع محسن فكري بالحسيمة ويقول ''الله الوطن الملك'' ﻿

"شوف تيفي"
شارك الشاب بلال المغربي، ليلة أمس السبت، في الوقفة التضامنية الاحتجاجية بمدينة الحسيمة مع الراحل محسن فكري.
وتناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو يظهر الشاب بلال، وهو يقول كلمته بخصوص مشاركته في هذه الوقفة التضامنية والتي ختمها بالقول " الله الوطن الملك".
تجدر الإشارة إلى أن الشاب بلال المغربي، ظهر قبل مدة في مقطع فيديو، أعلن من خلاله عن اعتزاله الفن بشكل نهائي.
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