يا ربي السلامة.. مسخوط الوالدين مقرقب حاول ذبح والده بتمارة.. تفاصيل خطيرة+فيديوهات صادمة ﻿

"شوف تيفي"
اهتزت مدينة تمارة خلال الأسبوع الجاري على وقع جريمة مروعة، بطلها شخص حاول ذبح والده من الوريد إلى الوريد.
وتمكنت المصالح الأمنية من اعتقال المعني بالأمر وهو شاب في عقده الثاني، بينما تم نقل الوالد الضحية إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.
وتناقلت صفحات فايسبوكية، مقطع فيديو يظهر الوالد الضحية، الذي قال إن ابنه كان في حالة تخدير نتيجة تناوله لأقراص مهلوسة، وقام بالاعتداء عليه لأنه رفض منحه دراهم لشراء السجائر.
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