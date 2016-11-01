 إيقاف عنصر متطرف موالي لتنظيم ''القاعدة'' ومختلف فروعه بآزرو ﻿
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إيقاف عنصر متطرف موالي لتنظيم ''القاعدة'' ومختلف فروعه بآزرو

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 12:17 إيقاف عنصر متطرف موالي لتنظيم القاعدة ومختلف فروعه بآزرو | حوادث و حقوق
إيقاف عنصر متطرف موالي لتنظيم ''القاعدة'' ومختلف فروعه بآزرو
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا بمدينة آزرو، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف عنصر متطرف موالي لتنظيم ''القاعدة'' ومختلف فروعه، وكذا ما يسمى

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا بمدينة آزرو، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف عنصر متطرف موالي لتنظيم "القاعدة" ومختلف فروعه، وكذا ما يسمى بتنظيم "جبهة فتح الشام" أو ما كان يعرف سابقا ب"جبهة النصرة".

و أوضح بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس السبت، أن البحث الجاري مع المعني بالأمر، الذي يتوفر على دبلوم الهندسة في المعلوميات، أكد أنه استغل خبرته في هذا المجال في الترويج والإشادة بالفكر المتطرف "للقاعدة"، حيث وضع رهن إشارة مناصري هذا التنظيم الإرهابي تطبيقات وبرامج إلكترونية خدمة لأجندته.

كما أثبت البحث، يضيف البلاغ، تورط المعني بالأمر في توظيف قدراته في هذا المجال في القيام بعمليات اختراق وقرصنة حسابات بنكية لأشخاص بالخارج مكنته من الاستحواذ على مبالغ مالية مهمة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة.

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