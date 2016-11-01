بالفيديو : أخنوش يتعهد بتشكيل أكبير شبكة للشبيبة الحزبية في المغرب ﻿

طالب عزيز أخنوش المتواجد حاليا بأثيوبيا رفقة الملك محمد السادس، عبر شريط فيديو شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بالتمسك بمنهجية وبرامج وشعار الحزب ''أغراس –أغراس'' أي الطريق- الطريق.

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طالب عزيز أخنوش المتواجد حاليا بأثيوبيا رفقة الملك محمد السادس، عبر شريط فيديو شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بالتمسك بمنهجية وبرامج وشعار الحزب "أغراس –أغراس" أي الطريق- الطريق.

وخاطب عزيز أخنوش شبيبة حزب "الحمامة" المشاركين في اللقاء التواصلي المنعقد بمدينة تزنيت مساء أول أمس الجمعة والذي حضره حوالي 300 شخص ينحدر اغلبهم من جهة سوس ماسة ، تحت شعار “الشباب التجمعي، أي إقلاع؟”، بأن حزب التجمع الوطني للأحرار، يركز على الشباب للتواصل مع المواطنين بجميع مناطق المغرب.

ونصح عزيز أخنوش في شريط الفيديو شبيبته بعدم "الإلتفات أو النظر لأي جهة، واعدا بجعل شبكة شبيبة الحزب " أكبر شبيبة حزبية بالمغرب"، موضحا أن "الهدف من الفكرة الحفاظ على مجتمع مغربي أصيل وعصري في نفس الوقت".

وأكد أخنوش في كلمته المسجلة أنه يعول على شبيبة حزبه بالقول" نحن نعول عليكم أن تكونوا ركيزة هذا الحزب، وستكون هناك انطلاقة في جميع مناطق المغرب وتذكروا دائما أن هدفنا الأول هو العمل ثم العمل ثم العمل أغراس أغراس “.