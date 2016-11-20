 مثير وبالصور..صور جديدة لليلة التي جمعت بين سعد لمجرد والفرنسية لورا بريول..وظهور شخص آخر له علاقة في سقوط المعلم في الفخ ﻿
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مثير وبالصور..صور جديدة لليلة التي جمعت بين سعد لمجرد والفرنسية لورا بريول..وظهور شخص آخر له علاقة في سقوط المعلم في الفخ

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 11:29 مثير وبالصور..صور جديدة لليلة التي جمعت بين سعد لمجرد والفرنسية لورا بريول..وظهور شخص آخر له علاقة في سقوط المعلم في الفخ | ثقافة و فنون
مثير وبالصور..صور جديدة لليلة التي جمعت بين سعد لمجرد والفرنسية لورا بريول..وظهور شخص آخر له علاقة في سقوط المعلم في الفخ
نشر حساب على الانستغرام صورا جديدة للسهرة التي جمعت بين الفنان المغربي سعد لمجرد والفتاة الفرنسية لورا بريول بأحد الملاهي الليلية بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"

نشر حساب على الانستغرام صورا جديدة للسهرة التي جمعت بين الفنان المغربي سعد لمجرد والفتاة الفرنسية لورا بريول بأحد الملاهي الليلية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح هذا الحساب بأن هذه الصور، وضعها شخص يحمل ملامح إفريقية على حسابه، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان رفقة بريول وسعد لمجرد ليلة الواقعة، ومن المحتمل أن يكون متورطا في الإيقاع بالفنان المغربي المتهم بالاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وتفاعل عشاق لمجرد مع هذه الصور، حيث أكد الجميع بأن الفنان المغربي كان ضحية "مافيا" تعمل على الإيقاع بالنجوم لاستغلالهم ماديا.

 

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المغرب شوف تيفي الفنان المغربي ملامح إفريقية الفنان المغربي الملاهي الليلية باريس ملامح إفريقية

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