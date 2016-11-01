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عاجل وانفراد.. ها كيفاش تم تسريب الفيديو الجنسي للتلميذة وحارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

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عاجل وانفراد.. ها كيفاش تم تسريب الفيديو الجنسي للتلميذة وحارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 11:23 عاجل وانفراد.. ها كيفاش تم تسريب الفيديو الجنسي للتلميذة وحارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وانفراد.. ها كيفاش تم تسريب الفيديو الجنسي للتلميذة وحارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء
في جديد الفضيحة المدوية التي هزت منطقة البراهمة بعين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' أن الفيديو الجنسي لهذه الفضيحة تم تسريبه بطريقة مثيرة من هاتف المتورط الرئيسي في القضية والذي

"شوف تيفي"

في جديد الفضيحة المدوية التي هزت منطقة البراهمة بعين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، علمت "شوف تيفي" أن الفيديو الجنسي لهذه الفضيحة تم تسريبه بطريقة مثيرة من هاتف المتورط الرئيسي في القضية والذي تم اعتقاله وسط الأسبوع الجاري.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر وفور مغادرته لعمله كحارس للثانوية الإعدادية عين حرودة، عمل كبائع متجول، وقام بمنح هاتفه النقال لصاحب إصلاح الهواتف لشحنه، إلا أن أحد الأشخاص المتواجدين بمحل الإصلاح قام بسرقة "شريحة الذاكرة" التي كانت تحتوي على الفيديو الفاضح، ليقوم بعد ذلك بنشره بين أصدقائه وأبناء المنطقة بواسطة تطبيق الواتساب.

وأوضح المصدر ذاته بأن الفيديو انتشر بشكل لا يصدق بمنطقة عين حرودة، وخاصة بالمؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها القاصر،ما جعل مصالح الدرك الملكي تسارع إلى اعتقال المدعو "حمزة.ز" الذي تمت متابعته بتهمة نشر فيديو فاضح والتغرير بفتاة قاصر.

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اليوم 11:23 GMT

عاجل وانفراد.. ها كيفاش تم تسريب الفيديو الجنسي للتلميذة وحارس مؤسسة تعليمية بالبيضاء

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