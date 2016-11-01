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مثير.. حزب العدالة والتنمية يطرح قانونا جديدا للعفو عن مغتصب الفتاة القاصر

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 11:06 مثير.. حزب العدالة والتنمية يطرح قانونا جديدا للعفو عن مغتصب الفتاة القاصر | دولي
مثير.. حزب العدالة والتنمية يطرح قانونا جديدا للعفو عن مغتصب الفتاة القاصر
شهدت اسطنبول بتركيا، اليوم الأحد، تظاهر آلاف من الأتراك، بينهم نساء وأطفال، وذلك للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إبطال إدانة أي شخص قام باعتداء جنسي على قاصر إذا ما تزوج بها.

"شوف تيفي"

 شهدت اسطنبول بتركيا، اليوم الأحد، تظاهر آلاف من الأتراك، بينهم نساء وأطفال، وذلك للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إبطال إدانة أي شخص قام باعتداء جنسي على قاصر إذا ما تزوج بها.

وحسب وكالة ريتيرز، فقد أقر البرلمان التركي المشروع الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يفترض أن يتم تبنيه في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يطال ثلاثة آلاف شخص إذا تم إقراره.

وأوضحت الوكالة بأن المحتجين عبروا عن غضبهم من هذا القانون بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" كريستوف بوليراك "إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو" على أي اعتبار آخر.

 

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