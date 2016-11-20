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مؤلم..صور تلاميذ العالم القروي بالمغرب العميق خلال البرد القارس تهز الفايسبوك | مجتمع

مؤلم..صور تلاميذ العالم القروي بالمغرب العميق خلال البرد القارس تهز الفايسبوك

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مؤلم..صور تلاميذ العالم القروي بالمغرب العميق خلال البرد القارس تهز الفايسبوك

بتاريــخ : 20 نونبر 2016 / 10:15 مؤلم..صور تلاميذ العالم القروي بالمغرب العميق خلال البرد القارس تهز الفايسبوك | مجتمع
مؤلم..صور تلاميذ العالم القروي بالمغرب العميق خلال البرد القارس تهز الفايسبوك
تناقلت العددي من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا مؤلمة، تظهر معاناة تلاميذ العالم القروي من البرد القارس.

"شوف تيفي"

تناقلت العددي من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا مؤلمة، تظهر معاناة تلاميذ العالم القروي من البرد القارس.

وتظهر هذه الصور،معاناة التلاميذ جراء ارتداء نعل بلاستيكي لا يقيهم قساوة البرد القارس، الذي تعرفه المناطق القروية وخاصة تلك الموجودة في المناطق الجبلية أو ما يطلق عليه المغرب العميق.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصور حيث طالب الجميع المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بالمنطقة الاهتمام بشؤون تلاميذ العالم القروي الذين يفتقدون للعديد من الشروط التي تمكنهم من أبسط شروط الحياة بالأحرى مواصلة مشوارهم الدراسي.

تلاميذ العالم القروي بالمغرب العميق خلال البرد القارس

تلاميذ العالم القروي بالمغرب العميق خلال البرد القارس

تلاميذ العالم القروي بالمغرب العميق خلال البرد القارس

 

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‫شوف تيفي

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