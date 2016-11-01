العثور على جثة أربعيني مذبوحا ومكبلا بالجديدة ﻿

علمت شوف تيفي قبل قليل أن رجلا يبلغ من العمر أربعين سنة تم العثور عليه مكبلا ومذبوحا داخل منزله الذي يقطن به لوحده بحي النجدة بمدينة الجديدة.

شوف تيفي



علمت شوف تيفي قبل قليل أن رجلا يبلغ من العمر أربعين سنة تم العثور عليه مكبلا ومذبوحا داخل منزله الذي يقطن به لوحده بحي النجد بمدينة الجديدة.

وحسب مصادرنا، فإن أسرة الهالك عثرت على جثة قريبهم ببيته بعد غيابه عنهم لثلاثة أيام، الشيء الذي دفعهم لزيارته ليتفاجئوا بالمنظر البشع .

هذا وفور عثورهم على جثة الضحية المتحللة، أشعروا العناصر الأمنية بالواقعة والتي حلت بعين المكان لمباشرة التحقيقات، من جهته فقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى محمد الخامس للتشريح الطبي.