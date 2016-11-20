بن كيران يؤكد لشبيبته في لقاء خاص عن ثقته في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ﻿

عبّر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المكلف، عن ثقته بأن هذا المسار السياسي الذي تمر منه البلاد اليوم سيتوّج بتشكيل حكومة قوية ومنسجمة تجسد الإرادة الشعبية

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عبّر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المكلف، عن ثقته بأن هذا المسار السياسي الذي تمر منه البلاد اليوم سيتوّج بتشكيل حكومة قوية ومنسجمة تجسد الإرادة الشعبية وتحترم المنهجية الدستورية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن ابن كيران أكد خلال لقاء عُقد ببيته بالرباط، مساء اليوم السبت، حضره أعضاء اللجنة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية، على ضرورة الثبات على المنهج الذي تأسس عليه هذا المشروع، والأخذ بالقيم والمبادئ التي نسترشد بها في المسار الإصلاحي والعض عليها بالنواجذ، وعدم التفريط فيها أو التنازل عنها.

وحسب ذات المصدر، أكد خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، خلال ذات اللقاء، على "انشغالات عموم أعضاء الشبيبة قيادة وقواعد بحالة الإرتباك لمسار مشاورات تشكيل الحكومة، ورغبة البعض في الارتداد عن المنهجية الديموقراطية التي أفضت إلى تفويض شعبي وتكليف ملكي للأمين العام للحزب من أجل تشكيل حكومة ما بعد السابع من أكتوبر 2016".