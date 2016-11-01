هذا ما أسفر عنه التحقيق مع الممرض مغتصب فتاة في مستشفى بقلعة سراغنة ﻿

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بقلعة سراغنة، متابعة الممرض المتهم باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها خمسة عشر سنة في المستشفى الاقليمي لقلعة السراغنة، في حالة سراح وتحديد جلسة صباح يوم

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قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بقلعة سراغنة، متابعة الممرض المتهم باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها خمسة عشر سنة في المستشفى الاقليمي لقلعة السراغنة، في حالة سراح وتحديد جلسة صباح يوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري لاستنطاقه تفصيليا حول ماجاء في شكاية المريضة التي كانت تتابع علاجها من مرض نتيجة اصابتها بداء السكري.

وقالت مصادر مطلعة إن إدارة المستشفى والمندوب الاقليمي لوزارة الصحة رفقة مسؤولين امنيين استمعوا طيلة يوم امس الجمعة وصباح اليوم السبت إلى طرفي الملف، وأعدا تقارير ومحضر قانوني تضمن جميع التصريحات والمعطيات التي توصلوا بها بخصوص البحث التمهيدي والتحقيق الذي أجري على المشتكية والمتهم، وتمت إحالته على النيابة العامة التي اتخذت القرار المذكور.

يشار إلى أن الفتاة المغتصبة، سجلت شريط فيديو تروي فيه تفاصيل ما دار بينها والممرض عندما كان بصدد علاجها.