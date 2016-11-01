بالفيديو.. بعد الممثل العالمي فين ديزل.. ممثلة سعودية ''تزعطات'' فمدينة فاس وها أشنو قالت عليها ﻿

صادف عيد الاستقلال يوم أمس الجمعة وجود الفنانة السعودية ذات الأصول المغربية أمينة العلي في فاس، حيث كانت تتجول بكل حرية وسط الأزقة والساحات المتواجدة بالعاصمة العلمية.

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صادف عيد الاستقلال يوم أمس الجمعة وجود الفنانة السعودية ذات الأصول المغربية أمينة العلي في فاس، حيث كانت تتجول بكل حرية وسط الأزقة والساحات المتواجدة بالعاصمة العلمية.

وسجلت العلي فيديو وثقت فيه اللحظة التي كانت تتجول فيها في فاس، وبالضبط بالقرب من باب بوجلود والأزقة الضيقة، ونقلت في نفس الفيديو إغلاق بعض المحلات لأن اليوم يصادف يوم عطلة.

أمينة العلي دارت فو كيد في فاس، حيث ذهبت لدرب الفحام، وقالت أن أي واحد يتمشى في الأزقة الضيقة يخيل له على أنه يدخل مغارات علي بابا، حيث دخلت لمتحف النجارين والفنون، وصورت في نفس الفيديو دخولها لمسجد مولاي ادريس وزيارة ضريحه، وزارت قبور الإدريسيين وجامع القرويين ودار الدباغين.

وولدت الفنانة والممثلة أمينة العلي بمدينة جدة، حيث بدأت مشوارها الفني سنة 2010، واشتهرت لأول مرة بعد ترشيحها من طرف الفنانة ميساء مغربي للمشاركة في مسلسل "لعبة المرأة رجل"، ومن تم شاركت في أعمال أخرى تلفزيونية ومسرحية.





