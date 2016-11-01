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بعد إجتماع برئاسة بن كيران...منتخبوا البيجيدي يدعون للإطاحة بشقيق إلياس العماري من مؤسسة الجماعات

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 23:58 بعد إجتماع برئاسة بن كيران...منتخبوا البيجيدي يدعون للإطاحة بشقيق إلياس العماري من مؤسسة الجماعات | بوليتيك
بعد إجتماع برئاسة بن كيران...منتخبوا البيجيدي يدعون للإطاحة بشقيق إلياس العماري من مؤسسة الجماعات
طالبت مؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية في إجتماع لها صباح اليوم السبت بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران، ''طالبت'' بعقد جمع عام في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، للجمعية

شوف تيفي

 طالبت مؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية في إجتماع لها صباح اليوم السبت بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران، ''طالبت'' بعقد جمع عام في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التي يرأسها فؤاد العماري شقيق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري.


وكشفت مؤسسة منتخبي ''البيجدي'' في بلاغ لها عقب الإجتماع أن'' هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات توجد في وضع مخالف للقانون ولنظامها الأساسي وخاصة الفصلين 5 و 6 من الباب الثاني المتعلق بنظام العضوية والتنظيم والسير الإداري، حيث ينص النظام الأساسي على أن العضوية تكتسب بالجمعية شرط التوفر على صفة رئيس مجلس جماعة أو رئيس مجلس مقاطعة منتخب وفق القوانين والأنظمة التي تسري على الجماعات والمقاطعات، وأنها تفقد من الجمعية في حالة فقدان رئيس مجلس الجماعة لصفته الرئاسية''.


وإستنادا للبلاغ، فإن الوضع الحالي لرئيس الجمعية المنتهية ولايته والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في وضعية غير قانونية، خصوصا فيما يتعلق بالأعمال والقرارات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي للجمعية، طبقا للفصل 32 المتعلق بتدبير الأمور الجارية إلى حين انتخاب الهياكل الجديدة.


ودعت جمعية منتخبي حزب المصباح، لعقد جمع عام في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر عقب انتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بغرض تجديد الأجهزة المسيرة للجماعة، وهو ما تمت مخالفته بشكل صريح، وبناء عليه،'' فإن مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية تدعو كافة الأطراف المعنية بهذا الملف إلى التعجيل بتجديد هياكل الجمعية، تكريسا لسيادة القانون وصيانة الاختيار الديمقراطي، ولاسيما بالنظر للدور الاستراتجي للجمعية ورؤساء الجماعات في تعزيز إشعاع النموذج المغربي والدفاع عن مصالحه الحيوية في مختلف المحافل الدولية''.



 

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