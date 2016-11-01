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مثير.. مصالح أمن البيضاء تعتقل فرقة أمنية مزورة وها أشنو كانوا كيديرو

بتاريــخ : 19 نونبر 2016 / 23:45 مثير.. مصالح أمن البيضاء تعتقل فرقة أمنية مزورة وها أشنو كانوا كيديرو | حوادث و حقوق
مثير.. مصالح أمن البيضاء تعتقل فرقة أمنية مزورة وها أشنو كانوا كيديرو
المجرمين مخلاوش شي حاجة وماداروهاش، حتى وصل بهم الأمر لتكوين فرقة أمنية تبتز أصحاب الشيكات بدون رصيد بالدار البيضاء، حيث كشف مصدر مطلع أن الأمن ألقى القبض على أشخاص يشكلون فرقة أمنية مزورة تبحث عن

شوف تيفي

المجرمين مخلاوش شي حاجة وماداروهاش، حتى وصل بهم الأمر لتكوين فرقة أمنية تبتز أصحاب الشيكات بدون رصيد بالدار البيضاء، حيث كشف مصدر مطلع أن الأمن ألقى القبض على أشخاص يشكلون فرقة أمنية مزورة تبحث عن أصحاب الشيكات بدون رصيد وتعتقلهم وفي الطريق إلى الكوميسارية كتفاهم معاهم وكيخلصوا فالسيارة باش ميتشدوش.

هذه الفرقة الإجرامية تتفق مع أصحاب الشيكات الذين تعذر عنهم الحصول على أموالهم وتوهمهم أنها بإمكانها مساعدتهم في الحصول على مستحقات شيكاتهم، وبعد أن تحصل هذه الفرقة المزورة على عنوان المبحوث عنهم تعتقلهم وتبتزهم في السيارة وكيخلصو قبل مايوصلو للكوميسارية.

ولولا أحد المتضررين الذين تم ابتزازهم قدم شكاية إلى المصالح الأمنية، لاستمرت الفرقة المزورة في الإيقاع بضحاياها، حيث وفر الشخص المذكور معلومات عن المبتزين قاد الأمن إلى اعتقالهم بسرعة.



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إجرام شيكات اعتقال ابتزاز أمن

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