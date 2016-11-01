مثير.. تناول الجبنة والفرماج كيزيد فالعمر وها كيفاش ﻿

لطالما حذر الأطباء من بعض أنواع ''الفروماج'' لكن بالمقابل حبذوا تناول الجبنة، وأرجعوا تحذيرهم لعدم تناول الفروماج نظرا لأنه خطير على الصحة لاحتواء بعض أنواعه على مواد مضرة.

شوف تيفي

لطالما حذر الأطباء من بعض أنواع ''الفروماج'' لكن بالمقابل حبذوا تناول الجبنة، وأرجعوا تحذيرهم لعدم تناول الفروماج نظرا لأنه خطير على الصحة لاحتواء بعض أنواعه على مواد مضرة.

لكن دراسة جديدة نشر مضامينها موقع ''روسيا اليوم'' حيث أصدرتها مجلة nature médecine المتخصصة والتي قالت بأن تناول الجبنة قد يساعد الأشخاص على العيش مدة أطول.

ووفقا للدراسة التي نشرت هذا الشهر، وسبب هذه النتيجة هو العثور على مركب موجود في بعض أنواع الجبنة ويعرف باسم الاسبرميدين (spermidine، الذي يشارك في عملية الأيض الخلوية، ويمكن أن يكون المفتاح لطول العمر باعتبار احتوائه على خصائص الوقاية من أمراض القلب.

وأثبتت الدراسة أن اللذين يتناولون الجبنة بكثرة هم أقل عرضة للنوبات القلبية عكس الذين لا يتناولونها حسب تجارب تم القيام بها والتي أعطت نتائج إيجابية.





