اعتقال أربعيني وثلاثينية بتهمة الخيانة الزوجية ﻿

اعتقلت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسيدي المختار بإمنتانوت، بعد ظهيرة اليوم السبت، رجلا في عقده الأربعين متزوج، رفقة عشيقته المتزوجة بدورها.

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اعتقلت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسيدي المختار بإمنتانوت، بعد ظهيرة اليوم السبت، رجلا في عقده الأربعين متزوج، رفقة عشيقته المتزوجة بدورها.

وبحسب مصادر مطلعة فإن العملية تمت بعد وضع زوج السيدة شكاية لدى الدرك الملكي تفيذ بأن زوجته الثلاثينية تربطها علاقة غير شرعية بمتزوج.

المتهمين بحسب نفس المصادر إعترفا تلقائيا أمام الضابطة القضائية أثناء الإستماع إليهما في محضر قانوني بعلاقتهما، لتوجه لهما تهمة الخيانة الزوجية.

وبعد فتح تحقيق في الموضوع تم اعتقال كل واحد منهما على حدى وبعد مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما تم وضعهما رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت.



