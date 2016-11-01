ممثل مصري محكوم بالسجن لثلاث سنوات لهذا السبب ﻿

أصدرت محكمة شمال الجيزة حكمًا بحبس الفنان والممثل المصري هشام عبد الله ثلاث سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة وزعزعة استقرار البلاد.

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أصدرت محكمة شمال الجيزة حكمًا بحبس الفنان والممثل المصري هشام عبد الله ثلاث سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة وزعزعة استقرار البلاد.

وجاء هذا الحكم على الممثل المذكور بعد أن بثت قناة الوطن والتي يشتغل بها وتحديدا برنامج “ابن بلد” أخبارا كاذبة تهدف إلى زعزعة الإستقرار مصر، بالإضافة إلى سب النظام المصري في عدة مرات.

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها هشام عبد الله « ليالي الحلمية، تفاحة آدم، لحظات حرجة وغرها من الأفلام والمسلسلات الناجحة »