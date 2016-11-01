بالفيديو..عائلة الشاب الذي قُتل بالقرطاس ببني ملال تنظم تحتج أمام مقر ولاية الأمن ﻿

« ولدنا مات مقتول والمخزن هو المسؤول » عبارة رددتها عائلة وأصدقاء الشاب محمد الذي قتل برصاص الأمن بعدما قاوم العناصر الامنية بالسلاح الأبيض.

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« ولدنا مات مقتول والمخزن هو المسؤول » عبارة رددتها عائلة وأصدقاء الشاب محمد الذي قتل برصاص الأمن بعدما قاوم العناصر الامنية بالسلاح الأبيض.

ونظم أقرباء الضحية،مساء اليوم السبت،وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أمن بني ملال، مستنكرين الموت المفجع لابنهم ''محمد'' بهذه الطريقة.

جدير بالذكر أن الهالك كان يتعاطى مخدر « السيليسيون » بالقرب من بيته حاملا سلاحا أبيضا كان يسعى للدخول إلى منزله لكن الأب رفض ذلك ليتصل الأخير بالشرطة من أجل التدخل، لكن عند حلول الشرطة واجههم المرحوم بسيف كبير ليطلقوا بعد ذلك ثلاث رصاصات أردته قتيلا .